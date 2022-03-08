واشنطن: وضع بولندا مقاتلات "ميج-29" تحت تصرفنا لم يتم بالتنسيق معنا

وكالات

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، الثلاثاء، إن وضع بولندا مقاتلات من طراز "ميج-29" تحت تصرفنا لم يتم بالتنسيق معنا.

وأوضحت نولاند، أن بولندا لم تتشاور مع واشنطن بشأن قرارها وضع مقاتلاتها من طراز ميج-29 تحت تصرف الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميج-29"، "فورًا ومجانًا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية".

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".