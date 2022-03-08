سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالتطور المحرز في مجال تمكين المرأة في مصر

مصر - (أ ش أ)

أشاد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى بالجهود التي تقوم بها مصر والتطور المحرز في مجال تمكين المرأة والذي يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير اليوم الثلاثاء خلال الحفل الذي أقامته سفارة فرنسا بالقاهرة والمعهد الفرنسي بمصر بمقر المعهد بالمنيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي وذلك تحت شعار " النسوية والحفاظ على البيئة".

وقال السفير الفرنسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح العديد من الفرص لتمكين المرأة بما في ذلك توليها مناصب قيادية مختلفة.

وأضاف أن "النسوية" المرتبطة بالبيئة ستكون النسوية الجديدة التي ستنتشر في العالم.. مشددا على أن المساواة بين الرجل والمرأة تعتبر أحد أهم الحقوق.

كما أعرب السفير عن تقديره للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني للجهود المبذولة في مجال الحفاظ على حقوق المرأة.

وتضمن الاحتفال الذي نظمه المعهد الفرنسي بالمنيرة عقد مائدة مستديرة حول موضوع "النسوية والحفاظ على البيئة" بمشاركة نهاد أبو القمصان، مستشار النوع الاجتماعي والتنمية، محامية بالنقض، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وراجية الجرزاوي، مسئول ملف العدالة البيئية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وميريم بهافو، باحثة في الفلسفة النسوية وناشطة في المجال البيئي، وإيناس حمدي، مستشار النوع الاجتماعي بمؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان الدولية للتنمية (مؤسسة تعمل في مجالات تمكين المرأة، الشمول الاقتصادي، الزراعة والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية بمحافظة اسوان).

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .. نظم فرع المعهد الفرنسي في مصر الجديدة أيضًا ندوة حول "النسوية والبيئة" بالإضافة إلى معرض مخصص للمنتجات الطبيعية والعضوية الصديقة للبيئة من صنع النساء.