موسكو: الانفصاليون الموالون لروسيا يتقدمون في ماريوبول

موسكو - (د ب أ)

أعلنت موسكو أن وحدات من الانفصاليين الموالين لروسيا مستمرون في التقدم في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا تقدموا حوالي كيلومتر بالفعل منذ انتهاء وقف إطلاق النار في المدينة.

وتمت محاضرة ماريبول، المدينة التي تضم ميناء ذا أهمية استراتيجية على بحر آزوف، لأيام، ويُعتقد أن أوضاع المدنيين المتبقين في المدينة مزرية. وباءت عدة محاولات لإخلاء المدينة بالفشل، إلا أنه لم يتسن التحقق من ذلك بصورة مستقلة.

وتشير تقارير الانفصاليين إلى أنهم والوحدات الروسية يحرزون نجاحات في أماكن أخرى شرقي أوكرانيا.

وذكر ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة ذاتيا أنه تمت السيطرة على بلدة بوباسنا وتمت محاصرة القوات الأوكرانية.