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وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها من الأوضاع في محطة تشيرنوبل

09:53 م الثلاثاء 08 مارس 2022
وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها من الأوضاع في محطة تشيرنوبل

رافائيل ماريانو جروسي

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النمسا - (أ ش أ)

أعرب رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن القلق العميق إزاء الموقف الصعب والمرهق الذي يواجه الموظفين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها ذلك على السلامة النووية.

ودعا جروسي- في تصريحات له اليوم الثلاثاء- القوات التي تسيطر بشكل فعال على المحطة إلى تسهيل التدوير الآمن للعاملين في المحطة هناك بشكل عاجل.

ولفت جروسي إلى أن أوكرانيا أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن الإدارة الآمنة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أصبحت أكثر إلحاحًا وأهمية لتناوب حوالي 210 من الموظفين التقنيين والحراس الذين كانوا يعملون هناك منذ سيطرة القوات الروسية.

ونوه جروسي إلى طلب أوكرانيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيادة الدعم الدولي اللازم لإعداد خطة لاستبدال الموظفين الحاليين وتزويد المنشأة بنظام تناوب فعال.

و شدد المدير العام على أن الموظفين الذين يقومون بتشغيل المنشآت النووية يجب أن يكونوا قادرين على الراحة والعمل في نوبات منتظمة مشيرًا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية للسلامة النووية الشاملة.

وأعرب المدير العام عن استعداده للسفر إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أو إلى أي مكان آخر لتأمين الالتزام بسلامة وأمن جميع المنشآت النووية الأوكرانية من أطراف النزاع.

هذا المحتوى من

Asha
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