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بابا الفاتيكان يؤكد استعداده "للقيام بكل شيء" من أجل السلام في أوكرانيا

07:20 م الثلاثاء 08 مارس 2022
بابا الفاتيكان يؤكد استعداده "للقيام بكل شيء" من أجل السلام في أوكرانيا

وزير خارجية الفاتكيان الكاردينال بيترو بارولين

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وكالات

أكد الكاردينال بيترو بارولين، المسؤول الثاني في الفاتيكان، أن البابا فرنسيس مستعد "للقيام بكل شيء" من أجل السلام في أوكرانيا.

ونقل أمين سر الفاتيكان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "خشية البابا فرنسيس العميقة بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا وكرر (النداء الذي أطلقه البابا الأحد) لوقف الهجمات المسلحة وفتح ممرات إنسانية"، وفق ما أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وقال، "أكد أمين السر من جديد استعداد الكرسي الرسولي لفعل كل شيء، والوضع نفسه في خدمة السلام".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه تم خلال الاتصال "إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الإنسانية المتعلقة بالنزاع، بما في ذلك تدابير حماية المدنيين، وإقامة ممرات إنسانية ومساعدة اللاجئين".

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