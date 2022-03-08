"سنقاتل ولن نستسلم".. الرئيس الأوكراني: خسائر الجيش الروسي تتجاوز 10 آلاف قتيل

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، إن خسائر الجيش الروسي تجاوزت 10 آلاف قتيل بمن في ذلك جنرال روسي.

وتابع زيلنيسكي، أن أوكرانيا لم ترد هذا كله والاوكرانيون لم يريدوا أن يصبحوا ضحية لهذه الحرب، ودعا الغرب إلى زيادة العقوبات على روسيا وتصنيفًا دوليًا كدولة إرهابية.

وشدد: "سنقاتل في الغابات والشوارع وعلى ضفاف الأنهار ونسعى للحصول على مساعدة الدول المتحضرة، ولن نرضخ ولن نستسلم وسنقاتل حتى آخر رجل في البر والبحر والجو".