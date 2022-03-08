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الخارجية الأوكرانية: سمعة الأمم المتحدة على المحك

06:44 م الثلاثاء 08 مارس 2022
الخارجية الأوكرانية: سمعة الأمم المتحدة على المحك

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه "من الصعب تصديق أن الأمم المتحدة يمكنها أساسًا فرض النوع نفسه من الرقابة التي يفرضها الكرملين داخل روسيا الآن عبر حظر استخدام كلمتي "الحرب" و"الغزو" من قبل موظفي الأمم المتحدة.

وحثّ كوليبا المنظمة الأممية على الإسراع في دحض هذه التقارير إذا كانت كاذبة، قائلاً إن "سمعة الأمم المتحدة على المحك".

وكانت صحيفة "آيرش تايمز" أفادت بأن منظمة الأمم المتحدة طلبت من موظفيها عدم استخدام كلمتي "حرب" و"غزو" في الحديث عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مستهشدةً برسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها.

دميترو كوليبا الأمم المتحدة الخارجية الأوكرانية الكرملين روسيا الغزو الروسي

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