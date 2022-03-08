بريطانيا تعتزم تعليق واردات الطاقة الروسية

وكالات

قالت مصادر مطلعة، إن بريطانيا قد تعلن اليوم الأربعاء تعليق واردات الطاقة الروسية، موضحة أن القرار البريطاني ربما يكون لتعليق واردات النفط الروسي وليس الغاز، حسبما ذكرت "العربية".

هذا وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الثلاثاء، عن أن مسودة القمة الأوروبية التي تعقد الخميس تتضمن اتفاقًا على التخلي عن الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

قال مصدر مطلع، لـ"أسوشيتد برس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية- أن بايدن سيعلن عن الخطوة في أقرب وقت ممكن اليوم الثلاثاء.