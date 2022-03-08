الاتحاد الأوروبي يتعهد بالتخلص تدريجيًا من الاعتماد على الطاقة الروسية

وكالات

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الثلاثاء، عن أن مسودة القمة الأوروبية التي تعقد الخميس تتضمن اتفاقًا على التخلي عن الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

قال مصدر مطلع، لـ"أسوشيتد برس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية- أن بايدن سيعلن عن الخطوة في أقرب وقت ممكن اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأمريكية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأمريكيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.