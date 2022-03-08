مصادر: بايدن قرر حظر واردات النفط الروسية

(وكالات):

قال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية- أن بايدن سيعلن عن الخطوة في أقرب وقت ممكن اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأمريكية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأمريكيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الولايات المتحدة ستتصرف بمفردها، ولكن بالتشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون أكثر على إمدادات الطاقة الروسية، إذ يمثل الغاز الطبيعي القادم من روسيا ثلث استهلاك أوروبا من الوقود، فيما لا تستورد الولايات المتحدة الغاز الطبيعي الروسي.

وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن يعتزم التحدث صباح الثلاثاء ليعلن "إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة والتي لم تنتج عن استفزاز على أوكرانيا".