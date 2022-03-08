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الأردن يعلن مغادرة 90 بالمئة من رعاياه الأراضي الأوكرانية

04:01 م الثلاثاء 08 مارس 2022
الأردن يعلن مغادرة 90 بالمئة من رعاياه الأراضي الأوكرانية

اوكرانيا

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وكالات:

أفاد مسؤول أردني، اليوم الثلاثاء، بأن 90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال كامل العواملة، رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا، إن "90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة، باستثناء الأشخاص غير الراغبين في المغادرة".

وأكد في تصريح أنه "تم البدء بإجلاء الأردنيين من مدينة سومي باستثناء من لا يرغب في المغادرة، ما يعني أن جميع الأردنيين في جميع المناطق الأوكرانية التي تشهد معارك شديدة غادروها".

يذكر أن عدد الأردنيين في أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا كان 2606 أشخاص بينهم نحو 700 طالب.

أوكرانيا الأراضي الأوكرانية الجالية الأردنية
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