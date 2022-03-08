ماذا قالت طالبان عن النساء في يوم المرأة العالمي؟

إسلام آباد - (د ب ا):

تعهدت سلطات طالبان بالحفاظ على " الحقوق الشرعية" للنساء الأفغانيات اليوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي أعربت فيه جماعات حقوقية عن قلقها بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات الأفغانيات تحت حكم طالبان.

وقالت وزارة خارجية طالبان في اليوم العالمي للمرأة في بيان إنها ملتزمة بمواجهة معاناة النساء الأفغانيات ضمن إطار " الدين الاسلامي النبيل وتقاليدنا المقبولة".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان منفصل " اليوم العالمي للمرأة فرصة عظيمة للنساء الأفغانيات للمطالبة بحقوقهن الشرعية". وأضاف" نحن نحمي حقوق النساء الأفغانيتان وندافع عنها".

ويشار إلى أن النساء والفتيات يشكلن نحو نصف سكان أفغانستان.

وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز إن وضع النساء والفتيات أصبح متزايدا في الصعوبة بسبب قيود الوصول للفرص.

وقالت منظمة العفو الدولية إن النساء والفتيات الأفغانيات غير قادرات على ممارسة حقوقهن في ظل حكم طالبان، خاصة حقهن في التعليم والعمل.