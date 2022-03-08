روسيا تستدعي سفير أيرلندا

موسكو - (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفير الأيرلندي في موسكو براين ماكلدوف، للاحتجاج على مهاجمة شاحنة لبوابات السفارة الروسية في دبلن.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الوزارة القول على موقعها الإلكتروني إنها أبلغت السفير احتجاجها الشديد على الواقعة.

وأضافت أنه تمت الإشارة إلى أن "المتظاهرين الذين حاصروا سفارتنا تبنوا فعليا تكتيكا يستخدمه الارهابيون".

وذكرت الوزارة أنها طالبت القيادة الأيرلندية بالاعتذار رسميا عن الحادث وتحمل تكاليف الأضرار بالكامل. كما نتوقع أيضا أن تجري سلطات هذا البلد تحقيقا غير متحيز، وأن تعاقب المتورطين".