السفير الكندي في العراق يؤكد استمرار دعم قوات البيشمركة الكردية

(مصراوي):

بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات السياسية مع السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان.

واستقبل بارزاني في أربيل السفير الكندي، لبحث الأوضاع السياسية في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وركز السفير الكندي على أهمية إقليم كردستان مثمنا في الوقت نفسه تضحيات الكرد في الحرب ضد تنظيم داعش وحماية التنوع الديني والقومي في إقليم كردستان.

وأكد أن بلاده ستواصل دعم قوات البيشمركة وسيستمر في دعم إقليم كردستان.

وأشاد السفير الكندي بالمشاركة الواسعة للمرأة في كافة مناحي الحياة بإقليم كردستان.