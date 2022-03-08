"اعتقال وضرب".. مفوضية حقوق الإنسان: قلقون بشأن المدنيين في أوكرانيا

جنيف - أ ش أ

أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ بشأن المدنيين المحاصرين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحثت جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فعالة لتمكين جميع المدنيين من مغادرة المناطق المتضررة من النزاع بأمان.

ولفتت باشليه - في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة حاليا في جنيف - إلى أن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تلقى تقارير عن عمليات اعتقال تعسفي لنشطاء موالين لأوكرانيا، كما تلقى تقارير أيضا عن تعرض أشخاص يعتبرون من الموالين لروسيا بالضرب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وقالت المسؤولة الأممية إن الاتحاد الروسي يشهد تقييدا لمساحة المناقشة أو النقد للسياسات العامة بما في ذلك العمل العسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى اعتقال حوالي 12 ألفا و 700 شخص لقيامهم باحتجاجات سلمية مناهضة للحرب.