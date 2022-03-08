الحكومة اليمنية تمنح المرأة حق الحصول على وثيقة سفر

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، الموافقة على منح المرأة اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز سفر "دون أي اشتراطات".

ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر مسؤول قوله، إن التعليمات صدرت لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنح المرأة اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات غير التي نص عليها قانون سنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوازات.

وبحسب ما ذكره المصدر، نصت توجيهات قيادة وزارة الداخلية لرئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية "بتسهيل حصول المرأة اليمنية على جواز السفر وفق الشروط التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية كحق أصيل من حقوق المرأة اليمنية وبما يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأوضح المصدر أن التوجيهات جاءت من قيادة وزارة الداخلية، بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام.

وتمنت الوزارة التوفيق لكل اليمنيات "والمساهمة في بناء يمن آمن ومستقر وقائم على السيادة والقانون وتحقيق العدالة".

وكانت مجموعة من النساء في مدينة تعز(جنوب غربي البلاد) قد أطلقن قبل نحو شهر، حملة "جوازي بلا وصاية" رفضا لشرط الوصاية على المرأة اليمنية بحضور ولي أمرها (الذي يكون عادة اباً أو زوجا) لاستخراج جواز السفر.

وأثارت هذه الحملة جدلا واسعا في البلاد، بين رافض ومؤيد لها.