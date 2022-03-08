بريطانيا: روسيا تتهم أوكرانيا بتطوير أسلحة نووية وبيولوجية لتبرير الغزو

لندن - (د ب أ):

أظهر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تكثف من اتهاماتها لأوكرانيا بتطوير أسلحة نووية وبيولوجية بهدف "تبرير الغزو".

وجاء في التقييم أنه منذ نهاية فبراير "هناك تكثيف ملحوظ للاتهامات الروسية بأن أوكرانيا تطور أسلحة نووية أو بيولوجية".

وأضاف التقييم أن "هذه السرديات قائمة منذ فترة طويلة، ولكن من المرجح أنه يجري حاليا المبالغة فيها في إطار التبرير بأثر رجعي لغزو روسيا لأوكرانيا".

وعلى خلاف معظم الأيام السابقة، لم يتضمن التقييم المنشور اليوم أية معلومات عن التطورات على الأرض.