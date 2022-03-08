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سي.بي.آر.إي الأمريكية للعقارات توقف أغلب أعمالها في روسيا

07:22 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
سي.بي.آر.إي الأمريكية للعقارات توقف أغلب أعمالها في روسيا

الجيش الروسي- أرشيفية

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واشنطن- (د ب أ):

أعلنت مجموعة سي.بي.آر.إي جروب الأمريكية العملاقة للخدمات العقارية وقف أغلب أنشطتها في روسيا ردا على هجوم موسكو المروع على أوكرانيا.

وتمثل الأنشطة التي تم وقفها في روسيا أقل من 1% من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة الأمريكية خلال العام الماضي.

وقالت المجموعة إنها بدأت عملية تصفية نشاط مكتبها في موسكو الذي يقدم خدمات التأجير والاستثمار وإدارة العقارات والتقييم العقاري، كما أنهت اتفاقيتي تعاون في روسيا.

وأشارت سي.بي.آر.إي إلى أنها ستواصل إدارة المنشآت وتقديم الخدمات الحيوية لعملائها من الشركات متعددة الجنسية العاملة في روسيا.

سي.بي.آر.إي الأمريكية الخدمات العقارية وقف أغلب أنشطتها هجوم موسكو أوكرانيا

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