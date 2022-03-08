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روسيا تهدد بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1

12:45 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
روسيا تهدد بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب أ):

هددت روسيا صراحة بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك للتلفزيون الرسمي.

وقال نوفاك :"لدينا كامل الحق الكامل في فرض حظر على نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يعمل اليوم بنسبة 100 %"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستعكس قرار ألمانيا بوقف الموافقة على مشروع نورد ستريم 2.

وأكد المسؤول الروسي أن بلاده لم تتخذ هذه الخطوة بعد، لكنه أضاف أن البلاد شعرت بأنها مدفوعة في هذا الاتجاه من قبل السياسيين الأوروبيين واتهاماتهم.

ويوفر نورد ستريم 1 نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يتم ضخها من روسيا إلى ألمانيا ثم يعاد توزيعها على عدة دول أوروبية.

يشار إلى أن ألمانيا علقت عملية الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 بعد اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا دونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين.

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