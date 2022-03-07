الوفد الروسي للتفاوض مع أوكرانيا: لم تتحقق توقعاتنا من المحادثات مع كييف

موسكو - (أ ش أ):

قال رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الإثنين، إن توقعات روسيا من المفاوضات مع الجانب الأوكراني لم تتحقق، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الاتصالات بين الجانبين.

وقال ميدينسكي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلاروس: "أقول بصراحة إن توقعاتنا من المفاوضات لم تتحقق، لكننا نأمل في المرة المقبلة أن نتمكن من اتخاذ خطوة ملموسة إلى الأمام"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

من جانبه، قال عضو الوفد الروسي بالمفاوضات، ليونيد سلوتسكي، إن المفاوضات مع الجانب الأو

كراني ستُستأنف بسرعة، لكن موسكو "لن توهم نفسها بأنه سيتم التوصل إلى النتيجة النهائية خلال الجولة المقبلة"، معربا عن أمله في أن تنجح محاولات إخراج المدنيين في أوكرانيا عبر الممرات الإنسانية في أسرع وقت.