أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

الوفد الروسي للتفاوض مع أوكرانيا: لم تتحقق توقعاتنا من المحادثات مع كييف

10:42 م الإثنين 07 مارس 2022
الوفد الروسي للتفاوض مع أوكرانيا: لم تتحقق توقعاتنا من المحادثات مع كييف

فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (أ ش أ):

قال رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الإثنين، إن توقعات روسيا من المفاوضات مع الجانب الأوكراني لم تتحقق، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الاتصالات بين الجانبين.

وقال ميدينسكي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلاروس: "أقول بصراحة إن توقعاتنا من المفاوضات لم تتحقق، لكننا نأمل في المرة المقبلة أن نتمكن من اتخاذ خطوة ملموسة إلى الأمام"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

من جانبه، قال عضو الوفد الروسي بالمفاوضات، ليونيد سلوتسكي، إن المفاوضات مع الجانب الأو

كراني ستُستأنف بسرعة، لكن موسكو "لن توهم نفسها بأنه سيتم التوصل إلى النتيجة النهائية خلال الجولة المقبلة"، معربا عن أمله في أن تنجح محاولات إخراج المدنيين في أوكرانيا عبر الممرات الإنسانية في أسرع وقت.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير ميدينسكي أوكرانيا روسيا كييف مفاوضات

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا