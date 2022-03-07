الأمم المتحدة: يجب عدم إجبار لاجئي أوكرانيا على التوجه لروسيا

نيويورك - (د ب أ)

انتقدت منظمة الأمم المتحدة مقترحا روسيا بإقامة ممرات إنسانية تقود مواطني أوكرانيا فقط إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك اليوم الاثنين "أعتقد أنه من المهم أن يتمكن الناس من الذهاب إلى المكان الذي يختارونه وإلى المكان الآمن".

وأضاف أن الأمم المتحدة أجرت اتصالات مع السلطات الروسية والأوكرانية لضمان خروج المدنيين.

وقد أعلنت روسيا في وقت سابق عن وقف لإطلاق النار لكي يتمكن المدنيون في مدينتي كييف وماريوبول من الخروج إلى مناطق آمنة.

إلا أن روسيا كانت تعتزم نقهلم إلى أراضيها وهو مقترح رفضته أوكرانيا.