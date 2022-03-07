عضو وفد المفاوضات الأوكراني: نتائج إيجابية بشأن الممرات الإنسانية

وكالات

قال عضو الوفد الأوكراني للمفاوضات مع روسيا مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك، إن جولة المفاوضات اليوم حصل فيها الجانب الأوكراني على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية، حسبما ذكرت "العربية".

وكتب بودولياك عبر حسابه على موقع "تويتر": "حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية"

وأشار إلى أن أوكرانيا ستقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الروسي.

وعن المسائل الجوهرية للمفاوضات لا سيما وقف إطلاق النار، قال: "ستتواصل المناقشات المكثفة".

وكان رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، قال الاثنين، إن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال ميدينسكي، بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في منطقة بيلوفيجسكايا بوشا ببيلاروسيا: "بحثنا اليوم على مدى وقت طويل قضية الممرات الإنسانية التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع السابق والتي لم تعمل على الإطلاق بسبب عدم تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية على الأرض توجيهات قيادتها وإدارتها".