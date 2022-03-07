وفد المفاوضات الروسي: سنعقد جولة جديدة للمباحثات مع أوكرانيا

وكالات

قال رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، الاثنين، إن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال ميدينسكي، بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في منطقة بيلوفيجسكايا بوشا ببيلاروسيا: "بحثنا اليوم على مدى وقت طويل قضية الممرات الإنسانية التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع السابق والتي لم تعمل على الإطلاق بسبب عدم تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية على الأرض توجيهات قيادتها وإدارتها".

وتابع ميدينسكي: "طرحنا هذه القضية بشكل مباشر لا لبس فيه... ونأمل في أن يتم بدء عمل هذه الممرات في نهاية المطاف اعتبارا من يوم غد، والطرف الأوكراني قدم لنا تأكيداته لهذا الأمر".