بوريل يتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين للاتحاد الأوروبي إلى 5 مليون شخص

مونبلييه - (د ب أ)

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يصل عدد لاجئ الحرب القادمين من أوكرانيا إلى أراضيه،إلى 5 مليون شخص.

وفي أعقاب لقائه مع وزراء تنمية دول الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول العلاقات الخارجية في التكتل، جوزيب بوريل، في مونبلييه اليوم الاثنين إن عدد هؤلاء اللاجئين وصل حاليا إلى قرابة 6ر1 مليون شخص.

وأضاف بوريل أن هناك مخاوف قوية من إمكانية وصول هذا العدد إلى 5 مليون شخص ،نظرا للارتفاع السريع في عدد القادمين "وهذا تقدير معقول"، واستطرد:" لم نشهد حركة لجوء بمثل هذا القدر الكبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

ورأى بوريل أنه يجب توفير نحو 100 مليون يورو لمساعدات الطوارئ الإنسانية كخطوة أولى لدعم الناس في أوكرانيا ولاجئي الحرب في مولدوفا المجاورة، وقال إن من الممكن بهذا المبلغ تمويل الحصول على مواد غذائية ومياه وأماكن إقامة.

وتشير تقديرات إلى أن الحرب أثرت على أكثر من 18 مليون شخص في أوكرانيا.