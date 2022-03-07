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المستشار الألماني: واردات الطاقة الروسية "أساسية" لحياة الأوروبيين

08:03 م الإثنين 07 مارس 2022
المستشار الألماني: واردات الطاقة الروسية "أساسية" لحياة الأوروبيين

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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(دويتشه فيله)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن بلاده ستواصل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا، وفقًا لبيان خطي.

وقال شولتس إن "إمداد أوروبا بالطاقة للتدفئة وللتنقل وللإمداد بالكهرباء وللصناعة، لا يمكن تأمينه بطريقة أخرى في الوقت الراهن".

وأضاف شولتس أن الطاقة الواردة من روسيا لها أهمية أساسية بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن أوروبا استثنت توريدات الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

بيد أنّ شولتس شدد في الوقت نفسه على أنه يجري العمل على إيجاد بدائل للطاقة الروسية.

أولاف شولتس الطاقة الروسية ألمانيا

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