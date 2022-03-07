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مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيًا في قصف جوي لمخبز قرب كييف

07:22 م الإثنين 07 مارس 2022
مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيًا في قصف جوي لمخبز قرب كييف

العاصمة الأوكرانية كييف

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كييف - (د ب أ)

لقي 13 مدنيًا على الأقل حتفهم اليوم الاثنين جراء غارة جوية روسية استهدفت مخبزا غربي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان لها اليوم الاثنين إن القصف أصاب موقعا لمخبز للبيع بالجملة في مستوطنة ماكاريف.

وأضاف البيان أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، وأن نحو 30 شخصا كانوا في الموقع وقت القصف، رغم أن المخبز لم يكن يعمل في ذلك الوقت.

يشار إلى أن القوات الروسية تتمركز شمال غرب العاصمة كييف، حيث تسعى للتقدم نحو العاصمة من ناحية الغرب.

وتؤكد روسيا عدم استهدافها لأية أهداف مدنية في أوكرانيا، رغم أن الأدلة تشير إلى العكس.

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