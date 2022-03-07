أوكرانيا تطالب محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الروسي

أمستردام - (د ب أ)

على خلفية الهجمات الروسية، دعت أوكرانيا محكمة العدل الدولية إلى بذل كل ما بوسعها لوقف العنف.

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينفيتش في لاهاي اليوم الإثنين إن "روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يجب وقف روسيا".

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوجو للمحكمة في بداية جلسة عقدت اليوم الاثنين إن روسيا رفضت الحضور .

واتهم ممثل أوكرانيا روسيا بازدراء القانون الدولي، قائلا: "إنهم ليسوا هنا في المحكمة، إنهم في ساحة المعركة.. هذه هي طريقتهم لحل النزاعات".

وفي قصر السلام في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة، سوف يعرض الممثلون القانونيون لأوكرانيا قضيتهم أولا. ومن المفترض أن ترد روسيا غدا الثلاثاء.

ولم يتضح متى سوف يصدر الحكم. وفي حين أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن المحكمة ليس لديها أي وسيلة لإجبار أي دولة على التصرف وفقا لحكمها.

وتدعو أوكرانيا محكمة العدل الدولية إلى أن تعلن أن روسيا ليس لديها أساس قانوني للغزو. وبررت روسيا الحرب بالقول إن الروس في أوكرانيا بحاجة إلى الحماية من الإبادة الجماعية التي تحدث هناك، دون دليل.

وقال كورينفيتش: "إنها كذبة مروعة من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتطالب أوكرانيا قضاة المحكمة بتوضيح أنه "ليس هناك مبرر قانوني" للغزو أو الحرب.

ويتهم ممثلون من أوكرانيا روسيا أيضاً بارتكاب جرائم حرب. وأضاف كورينفيتش: "إن روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ودعا قضاة محكمة العدل الدولية إلى المطالبة بإنهاء العنف، بحيث يمكن حل الأزمة الإنسانية وتفادي حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها لاحقا.

وستقرر المحكمة بعد هذه الجلسة الأولى، مدى الأهمية العاجلة للقضية. وسيلي ذلك المحاكمة الرئيسية، التي ربما تستغرق عدة سنوات. وتعتزم أوكرانيا كذلك مطالبة روسيا بتعويضات.

وبشكل متزامن، تنظر المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، قضية الحرب الدائرة في أوكرانيا، بيد أنها، وبعكس محكمة العدل الدولية، تتعامل مع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والإبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية.