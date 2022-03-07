أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

"موديرنا" الأمريكية تقرر بناء أول منشأة لتصنيع لقاحات "كوفيد-19" في كينيا

06:28 م الإثنين 07 مارس 2022
"موديرنا" الأمريكية تقرر بناء أول منشأة لتصنيع لقاحات "كوفيد-19" في كينيا

لقاح موديرنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (أ ش أ):

أعلنت شركة تصنيع اللقاحات الأمريكية "موديرنا"، اليوم الاثنين، أنها ستبني أول منشأة لتصنيع لقاحها المضاد لفيروس "كوفيد-19" في كينيا بعد إبرامها اتفاقية مع الحكومة الكينية لإنتاج ما يصل إلى 500 مليون جرعة سنويًا.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتوقع استثمار 500 مليون دولار في المنشأة الجديدة، التي ستنتج لقاحات للقارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، مشيرة إلى أنها تأمل في استخدام المنشأة لتزويد الدول الأفريقية بجرعات من لقاح كوفيد-19 في أوائل العام المقبل في محاولة لتعزيز تغطية اللقاح.

وأوضح الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن استثمار شركة موديرنا في كينيا سيساعد في تعزيز الوصول العالمي المنصف للقاحات.

وبحسب المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإنه بعد أكثر من عام من إعطاء اللقاح الأول في العالم لكوفيد-19، وبعد عامين من تفشي الجائحة نفسها، تم تحصين 12.7٪ فقط من الأفارقة بالكامل.

ويأتي إعلان شركة "موديرنا" عقب قرار منظمة الصحة العالمية بإنشاء مركز عالمي لتصنيع لقاح موديرنا في جنوب إفريقيا العام الماضي، مع اختيار كينيا من بين ست دول أفريقية لتكون أول متلق للتكنولوجيا التي تهدف إلى تمكين الشركات المصنعة المحلية من صنع اللقاحات.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح موديرنا فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا