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روسيا تفرض أول غرامات لنشر أخبار "كاذبة" عن الجيش

06:21 م الإثنين 07 مارس 2022
روسيا تفرض أول غرامات لنشر أخبار "كاذبة" عن الجيش

صورة للجيش الروسي

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موسكو - (د ب أ)

فرضت روسيا أول غرامات لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ يزيد من تقييد حرية التعبير في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت محكمة في إقليم إيفانوفو، شمال شرق موسكو، اليوم الاثنين إنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 26 عامًا وهو يحمل لافتة في مدينة "بليوس" وتم تغريمه 30 ألف روبل (216 دولارا) بتهمة تشويه سمعة الجيش الروسي.

ووفقا لقانون وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، يمكن توجيه اتهامات للأشخاص الذين "يشوهون سمعة" الجيش الروسي بشكل علني.

وبالإضافة إلى ذلك، يواجه أي شخص ينشر "أخبارًا كاذبةً" في وسائل الإعلام بشأن القوات المسلحة الروسية التي تقاتل حاليا في أوكرانيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وذكر موقع "ميدوزا" الإخباري المستقل أنه تم توجيه عدة اتهامات لأشخاص بموجب القانون الجديد.

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