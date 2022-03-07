السفير الأوكراني في إسرائيل: القدس مكان محتمل للمفاوضات مع روسيا

تل أبيب - (د ب أ)

قال السفير الأوكراني في إسرائيل، يفهين كورنيتشوك، إنه يرى أن من الممكن أن تكون القدس مكانا للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال كورنيتشوك أمام صحفيين في تل أبيب اليوم الاثنين:" تنظر قيادتنا إلى القدس باعتبارها مكانا محتملا للمفاوضات، واللقاءات على أعلى مستوى"، وأردف أن بلاده تنظر إلى إسرائيل باعتبارها "صديقًا مقربًا".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار موسكو وبرلين مطلع الأسبوع في إطار جهود الوساطة، وقال السفير الأوكراني عن ذلك:" شكرا على جهود السلام فهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

في الوقت نفسه، أكد كورنيتشوك أن بلاده تثمن "مساعدة كل أصدقائنا الأوروبيين الذين يحاولون بشكل فعال إحراز نفس النتيجة، ولاسيما المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرون".

ورأى كورنيتشوك أن زيارة شولتس للقدس في الأسبوع الماضي كانت تمثل "بداية محادثات بمعنى المفاوضات"، ولفت إلى أنه كلما زاد عدد مؤيدي أوكرانيا كان ذلك أفضل " ويجب علينا أن ننسق ونتعاون من أجل تحقيق السلام".

وأكد السفير مناشدة بلاده لإسرائيل إرسال معدات حماية إلى أوكرانيا وقام بارتداء خوذة خلال المؤتمر الصحفي في لفتة إلى مطلب بلاده، وقال إنه بتجهيزات من هذا النوع يمكن إنقاذ حياة أناس في أوكرانيا بطريقة بسيطة.

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن إسرائيل رفضت مطلبًا لأوكرانيا بتزويدها بأسلحة.