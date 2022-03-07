روسيا: عمليات الإجلاء من المدن الأوكرانية متوقفة

ماريوبول - (د ب أ):

توقفت عملية الإنقاذ المخطط لها للمدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة مرة أخرى، وألقت موسكو باللوم في ذلك على كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن الجانب الأوكراني لم يستوف حتى الآن شرطا واحدا لإنشاء ممرات إنسانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن طرق للهروب من أربع مدن، بما في ذلك مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا ومدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب.

وأعربت الحكومة الأوكرانية عن غضبها من أن طرق الهروب التي تم عرضها اليوم الاثنين تتجه في الأساس إلى روسيا وبيلاروس.

يُذكر أن محاولتين لإجلاء سكان المدينتين قد فشلتا بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن "قوميين" أوكرانيين منعوا السكان من الفرار عبر التهديد باستخدام العنف واستمروا في قصف مواقع روسية على الرغم من وقف إطلاق النار. وأدلى ممثل الانفصاليين ببيان مماثل. وقال المتحدث باسم القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك، إدوارد باسورين، في التلفزيون الرسمي الروسي: " لا أحد يخرج في الوقت الحالي". وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عبرت حافلة تقل لاجئين من ماريوبول الحدود الروسية.

وتحدث رئيس العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خطر الألغام، مشيرا إلى أن بعض موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاولوا مغادرة ماريوبول أمس الأحد على طريق متفق عليه، لكنهم وجدوا أن "الطريق الذي تم توجيههم إليه كان ملغوما".