أوكرانيا تطالب محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الروسي

أمستردام - (د ب أ):

على خلفية الهجمات الروسية، دعت أوكرانيا محكمة العدل الدولية إلى بذل كل ما بوسعها لوقف العنف.

وقال ممثل أوكرانيا، أنطون كورينفيتش، في لاهاي اليوم الإثنين إن "روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ... يجب وقف روسيا".

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان دونوجو، للمحكمة في بداية جلسة عقدت اليوم الاثنين إن روسيا رفضت الحضور .

واتهم ممثل أوكرانيا روسيا بازدراء القانون الدولي، قائلا: "إنهم ليسوا هنا في المحكمة، إنهم في ساحة المعركة ... هذه هي طريقتهم لحل النزاعات".

وفي قصر السلام في لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة، سوف يعرض الممثلون القانونيون لأوكرانيا قضيتهم أولا. ومن المفترض أن ترد روسيا غدا الثلاثاء.

ولم يتضح متى سوف يصدر الحكم. وفي حين أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن المحكمة ليس لديها أي وسيلة لإجبار أي دولة على التصرف وفقا لحكمها.

وتدعو أوكرانيا محكمة العدل الدولية إلى أن تعلن أن روسيا ليس لديها أساس قانوني للغزو. وبررت روسيا الحرب بالقول إن الروس في أوكرانيا بحاجة إلى الحماية من الإبادة الجماعية التي تحدث هناك، دون دليل.

وقال كورينفيتش: "إنها كذبة مروعة من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".