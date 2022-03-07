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روسيا تتهم الجيش الأوكراني بأنه السبب في وفاة 4 مدنيين

02:43 م الإثنين 07 مارس 2022
روسيا تتهم الجيش الأوكراني بأنه السبب في وفاة 4 مدنيين

الجيش الأوكراني

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موسكو - (د ب ا):

اتهمت روسيا قوات الجيش الأوكراني بأنها وراء مقتل أربعة مدنيين في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا أمس الأحد، حيث قالت إن " القوميين" في أوكرانيا استخدموا أكثر من 150 مدنيا كدروع بشرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الاثنين إن القوات الأوكرانية فتحت النار على القوات الانفصالية الموالية لروسيا في ماريوبول، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية.

وأضاف كوناشينكوف أن 150 مدنيا تقريبا تمكنوا في النهاية من مغادرة المدينة بمساعدة الانفصاليين. ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.

وكانت روسيا قد أعلنت عن محاولة ثالثة لفتح ممرات إنسانية في أربع مدن أوكرانية اليوم، بعد محاولتين فاشلتين لوقف إطلاق النار.

الجيش الأوكراني وفاة مدنيين روسيا أوكرانيا مدينة ماريوبول

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