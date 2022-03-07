أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق النار على المدنيين أثناء عمليات الإجلاء

برلين -(د ب أ):

اتهمت أوكرانيا روسيا مجددا بالقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في مدينة "ماريوبول" الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وتبذل الحكومة الأوكرانية قصارى جهدها من أجل السماح بتوفير ممرات إنسانية لعمليات الإجلاء، بحسب ما كتبه وزير الدفاع أوليكسي ريسنيكوف على موقع فيسبوك اليوم الاثنين، مضيفا أن القوات الروسية تحاول "خنق" المدينة من خلال أزمة إنسانية.

ويشار إلى أن "ماريوبول" ذات الأهمية الإستراتيجية، والمطلة على بحر آزوف، هي واحدة من أكثر المدن المتنازع عليها في الصراع الأوكراني.

وكتب ريسنيكوف: "لأن الإرهابيين الروس لا يلتزمون بجميع الاتفاقيات، فهم لا يشعرون بالأسف حتى على الأطفال والنساء أو المصابين. وقاموا بدلا من ذلك بقصف دور الإيواء و المدنيين السلميين أثناء عمليات الإجلاء".

ومن جانبها، تنفي روسيا بشدة استهدافها للمدنيين في أوكرانيا.