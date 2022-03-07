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الوفد الروسي يصل بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني

02:05 م الإثنين 07 مارس 2022
الوفد الروسي يصل بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني

أوكرانيا وروسيا

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مينسك - أ ش أ

وصل الوفد الروسي المعني بالمفاوضات مع الجانب الأوكراني إلى بيلاروسيا للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات المقررة في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية، فإنه من المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات في مدينة بيلوفيجسكايا بوششا، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأوكراني في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت الوكالة عن ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله إن "أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا لن يحددوا الشروط المقترحة حتى يتم الاتفاق على المواقف المشتركة".

تجدر الإشارة إلى أن بيلاروسيا استضافت بالفعل الجولتين السابقتين من محادثات موسكو وكييف - في 28 فبراير و 2 مارس على التوالي.

هذا المحتوى من

Asha
بيلاروسيا الوفد الروسي الوفد الأوكراني مدينة بيلوفيجسكايا

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