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بولندا تسجل وصول أكثر من مليون لاجئ من الحرب الروسية الأوكرانية

01:59 م الإثنين 07 مارس 2022
بولندا تسجل وصول أكثر من مليون لاجئ من الحرب الروسية الأوكرانية

شرطة الحدود البولندية

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وارسو - (د ب أ):

قالت شرطة الحدود البولندية إن أكثر من مليون لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا إلى جارتها بولندا منذ بداية الغزو الروسي.

وذكرت السلطات عبر موقع تويتر أنه تم تسجيل عبور 142 ألفا و300 شخص للحدود أمس الأحد وحده. وهذا هو أعلى رقم ليوم واحد منذ بداية الحرب.

وتُظهر المعلومات التي أعلنتها وزارة الخارجية البولندية أن معظم الوافدين هم من المواطنين الأوكرانيين، لكن هناك أشخاصا من أوزبكستان وبيلاروس والهند ونيجيريا والمغرب والولايات المتحدة ودول أخرى أيضا بين الفارين من الصراع.

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