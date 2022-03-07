كازاخستان تهنئ مصر بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

القاهرة - أ ش أ

هنأ وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، وزير الخارجية سامح شكري، بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذي وافق في 6 مارس عام 1992.

وقال تليوبيردي - في بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الاثنين - أن مصر تعد من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كازاخستان وأقامت معها علاقات دبلوماسية، وكان التعاون بين البلدين مكثفًا وقويًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأعرب عن اعتقاده أن العلاقات بين كازاخستان ومصر قامت على أساس الصداقة والتعاون الموثوق به.