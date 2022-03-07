بالصور.. تفاصيل جولة أنجلينا جولي في اليمن

(وكالات):

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن مبعوثتها أنجلينا جولي، زارت موقعا للنازحين في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأضافت المفوضية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن جولي تحدثت إلى نازحات يكافحن من أجل تغطية احتياجاتهن.

وأشارت المفوضية إلى أن 35 أسرة فرت من منازلها جراء النزاع في لحج، إلى مناطق أخرى بالمحافظة ذاتها، بحثا عن مأوى، لكنها "بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة".

ويوم أمس، وصلت جولي إلى اليمن، في زيارة تهدف للفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للنزاع الذي تشهده البلاد منذ سبع سنوات.

وأظهرت أولى الصور المتداولة للنجمة الأميركية الشهيرة لدى وصولها إلى مطار عدن الدولي آثار قصف صاروخي حوثي كأحد شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه النزاع في أنحاء اليمن.

وقالت أنجلينا جولي على صفحتها على إنستغرام "لقد هبطت في عدن، لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني".

وأضافت "سأبذل قصارى جهدي على أرض الواقع في الأيام المقبلة.. وبينما نشاهد الفظائع في أوكرانيا، فإنني أدعو لوقف الصراع هناك ووصول المساعدات الإنسانية، وأنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى السلام".

واعتبرت جولي أن الوضع في اليمن يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأودت الحرب في اليمن بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة، إذ يعتمد 80 في المئة من سكان اليمن على المساعدات.