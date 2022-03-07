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سي إن إن: مطار سري أصبح مركزا لتزويد أوكرانيا بالسلاح

08:46 ص الإثنين 07 مارس 2022
سي إن إن: مطار سري أصبح مركزا لتزويد أوكرانيا بالسلاح

وزارة الدفاع الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) القول إن رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار، الأسبوع الماضي، مطارا لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية وأصبح مركزا لشحن الأسلحة.

وأكد المسؤول أن موقع المطار سيظل سرا لحماية شحنات الأسلحة، التي كان من بينها صواريخ مضادة للدروع. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات، لكن هناك بعض المخاوف من أن يبدأ في استهداف الشحنات مع تقدمه في الهجوم.

ونقلت الشبكة عن مسؤول دفاعي أمريكي ثان القول إن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم) مشاركة في عملية شحن الأسلحة، حيث تستخدم شبكة الاتصال الخاصة بها للتنسيق مع الحلفاء والشركاء بشأن عمليات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إنه منذ بدء الغزو الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، وكانت تلك الدول نادرا ما ترسل مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل.

وزارة الدفاع الأمريكية مطار سري مركزا تزويد أوكرانيا بالسلاح

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