اثنتان من كبريات شركات المحاسبة في العالم تنسحبان من روسيا

لندن- (د ب أ):

انسحبت اثنتان من كبريات شركات المحاسبة في العالم من روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز "بي دبليو سي" إنها قررت ألا يكون لها شركة عضو في روسيا.

وقال بوب موريتز الرئيس العالمي للشركة في بيان " نحن لا نزال مصدومين ومرعوبين من الحرب العبثية التي شنتها الحكومة الروسية على أوكرانيا وشعبها".

وتابع "تركيزنا الرئيسي ينصب حاليا على مساعدة زملائنا الأوكرانيين ودعم المجهودات الإنسانية لمساعدة شعب أوكرانيا".

وأضاف موريتز لكن هذا يشكل جزءا فقط من مسؤوليات "بي دبليو سي".

كما أعلنت شركة "كيه بي إم جي" ، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، أنها تنسحب من روسيا وبيلاروس.

وقالت الشركة" نحن نؤمن أن علينا مسؤولية، جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الأخرى، للرد على الهجوم العسكري الذي شنته الحكومة الروسية على أوكرانيا".

يشار إلى أن "كيه بي إم جي" لديها اكثر من 4500 موظف في روسيا وبيلاروس وقالت في تغريدة " إن إنهاء علاقة العمل معهم، الكثير منهم كانوا جزءا من كيه بي إم جي لعقود كثيرة، أمر صعب بشكل لا يصدق".

وتعتبر "بي دبليو سي" و كيه بي إم جي" اثنتين من بين أكبر أربع شركات للمحاسبة في العالم، جنبا إلى جنب مع "ديلويت" و "إرنست أند يونج".