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تقرير: دبلوماسيون روس من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة يغادرون الأراضي الأمريكية

05:19 ص الإثنين 07 مارس 2022
تقرير: دبلوماسيون روس من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة يغادرون الأراضي الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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نيويورك- (د ب أ):

غادر أمس الأحد دبلوماسيون من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، والذين أعلنت الولايات المتحدة أنهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، الأراضي الأمريكية متوجهين إلى روسيا.

وكانت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد أبلغت وكالة أنباء تاس الروسية بمغادرة الدبلوماسيين للأراضي الأمريكية.

يشار إلى أنه في 28 فبراير الماضي طلبت الولايات المتحدة من 12 دبلوماسيا بالبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة مغادرة البلاد بحلول 7 مارس.

دبلوماسيون روس الأراضي الأمريكية يغادرون البعثة الروسية الدائمة الأمم المتحدة

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