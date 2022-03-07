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توماس فريدمان: لا أستبعد استخدام بوتين للسلاح النووي في حربه ضد أوكرانيا

12:40 ص الإثنين 07 مارس 2022
توماس فريدمان: لا أستبعد استخدام بوتين للسلاح النووي في حربه ضد أوكرانيا

توماس فريدمان

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كتب - محمد عطايا:

قال توماس فريدمان، الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص بالشؤون الدولية بصحيفة نيويورك تايمز، إنه لا يستبعد أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحًا نوويًّا في أوكرانيا في حال لم يستطع تحقيق أهدافه.

وأضاف فريدمان، في لقاء على قناة الجزيرة، أن بوتين لم يغزو أوكرانيا بسبب مخاوف أمنية أو تمدد الناتو على حدوده، وتابع بقوله: "التخوف الوحيد كان لدى بوتين هو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوربي وتصبح دولة غربية ذات إقتصاد حر ونظام ديمقراطي وهذا ماسينعكس سلبًا على نظامه الديكتاتوري".

وأشار توماس فريدمان إلى أن بوتين راهن بكل شيء حرفيًّا عندما قرر غزو أوكرانيا، وقال: "الحرب الحاصلة في أوكرانيا هي حرب بوتين وليست حرب روسيا وستنتهي مع انتهاء بوتين، هناك تناغم كبير في تصريحات الساسة الأمريكيين والبريطانيين أن المطلوب رأس بوتين شخصيًّا".

توماس فريدمان أوكرانيا روسيا السلاح النووي

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