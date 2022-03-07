"مشهد يفطر القلوب".. طفلة أوكرانية تسير بمفردها باكية سعيا للجوء (فيديو)

وكالات:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لطفلة أوكرانية تسير وحدها باكية، ساعية للجوء على حدود بين أوكرانيا وبولندا.

وعلقت الصحيفة البريطانية، على الفيديو بأنها "مشاهد تفطر القلوب، لطفلة صغيرة تسير باكية سعيا للجوء في بولندا".

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الأحد، عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى دول أخرى منذ بدء العملية العسكرية "الخاصة"، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية بما في ذلك المزيد من العقوبات والأسلحة.

لم تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يترأسها غراندي، تحديثا أكثر دقة لأعداد اللاجئين الأوكرانيين.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار، يوم السبت الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفولنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية. ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى.