الكرملين: فشل ثاني محاولة لإخلاء مدينة ماريوبول الأوكرانية

موسكو - (د ب أ):

قال الكرملين واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد إن ثاني محاولة لإخلاء مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية فشلت.

وخلال المحادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللائمة على أوكرانيا في عدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، وفقا للكرملين.

وقالت موسكو إن القوميين الأوكرانيين لم يسمحوا لسكان مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بالخروج إلى مناطق آمنة. وبدلا من ذلك، تم استغلال وقف إطلاق النار للسماح للقوات الأوكرانية بالانتقال إلى مواقع جديدة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن محاولة نقل نحو 200 ألف شخص لم تنجح. وأضافت "نحن لا نزال في ماريوبول ومستعدين للمساعدة في تسهيل مزيد من المحاولات، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، والمسؤولية تقع عليهما فقط لتنفيذه واحترامه".