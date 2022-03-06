زعيم المعارضة البريطاني يسحب دعواته باستقالة جونسون بسبب أوكرانيا

لندن - (د ب أ):

سحب زعيم المعارضة البريطاني السير كير ستارمر عمليا كل دعواته السابقة لرئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته، حيث قال إن البلاد في حاجة "للوحدة" في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء عن زعيم حزب العمل المعارض قوله إنه لا تزال هناك "مسألة ثقة أساسية" في الحكومة، لكن رئيس الوزراء في الوقت الراهن "يركز على الوظيفة التي يقوم بها".

وفي حديثه لبرنامج "صباح الأحد" على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال السير كير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد تقسيم الغرب، ومن ثم، فإن من المهم للغاية "أن نظهر الوحدة".

وقال: "أعتقد فعلا أن هناك مسألة أساسية تتعلق بالثقة (في رئيس الوزراء) ويبدو أنه مر وقت طويل الآن كنا نتحدث فيه عن المزاعم التي يتعرض لها رئيس الوزراء.

وذكر أنه (جونسون) "لا يزال يخضع بالطبع للتحقيق من جانب شرطة العاصمة. أعتقد حقا أن هناك مسألة ثقة".

وتجري شرطة لندن تحقيقا في 12 انتهاكا مزعوما لقيود مكافحة فيروس كورونا في 8 تواريخ، حيث ورد إقامة حفلات وتجمعات خلالها في كل من داونينج ستريت، حيث مقر الحكومة، ووايتهول، وهو شارع في لندن حيث يوجد به العديد من الأجهزة الحكومية.