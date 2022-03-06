بابا الفاتيكان: صراع أوكرانيا حرب وليس عملية عسكرية

الفاتيكان - أ ش أ

رفض البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد تأكيدات روسيا بأنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، قائلا إن البلاد تعاني من حرب.

وقال بابا الفاتيكان - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز"البريطانية،اليوم الأحد - إنه "في أوكرانيا تتدفق أنهار الدماء والدموع.. هذه ليست عملية عسكرية فحسب، بل حرب تؤدي إلى الموت والدمار والمعاناة".