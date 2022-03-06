أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بابا الفاتيكان: صراع أوكرانيا حرب وليس عملية عسكرية

03:15 م الأحد 06 مارس 2022
بابا الفاتيكان: صراع أوكرانيا حرب وليس عملية عسكرية

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الفاتيكان - أ ش أ

رفض البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد تأكيدات روسيا بأنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، قائلا إن البلاد تعاني من حرب.

وقال بابا الفاتيكان - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز"البريطانية،اليوم الأحد - إنه "في أوكرانيا تتدفق أنهار الدماء والدموع.. هذه ليست عملية عسكرية فحسب، بل حرب تؤدي إلى الموت والدمار والمعاناة".

هذا المحتوى من

Asha
بابا الفاتيكان فرنسيس الأول حرب أوكرانيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا