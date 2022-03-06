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مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

02:20 م الأحد 06 مارس 2022
مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أرشيفية

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رام الله - أ ش أ

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

هذا المحتوى من

Asha
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