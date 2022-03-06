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استراليا تستعد لفيضانات جديدة في شرق البلاد

02:12 م الأحد 06 مارس 2022
استراليا تستعد لفيضانات جديدة في شرق البلاد

فيضانات أستراليا

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كانبرا- (أ ف ب):

تستعد المدن الأسترالية التي اجتاحتها فيضانات مدمرة الأسبوع الماضي لمواجهة أحوال جوية أسوأ الأحد.

فقد دعا مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إلى اليقظة بسبب عواصف رعدية شديدة وفيضانات متوقعة في ولاية كوينزلاند (شمال شرق) حيث توفي 11 شخصا الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتوقعت الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه في مدينة بريزبين التي تضم 2,6 مليون نسمة.

وهي تتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة وبَرَد ورياحا عاتية في نيو ساوث ويلز إلى الجنوب بما في ذلك مدينة ليسمور التي شهدت فيضانات قياسية الأسبوع الماضي اضطرت عمال الإغاثة لإجلاء سكان عالقين على أسطح منازلهم.

وارتفع عدد قتلى الفيضانات في تلك الولاية إلى خمسة بعد العثور على جثة رجل السبت.

ولجأ سكان بعض المناطق التي دمرتها الأحوال الجوية السيئة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بنقص اليد العاملة للمساعدة في إصلاح الأضرار.

وفي ليسمور قال توم وولف الذي يدير جمعية خيرية محلية إنه أمضى السبت في جمع تبرعات للأنسولين تم تسليمها بعد ذلك بواسطة مروحية خاصة لمرضى داء السكري الذين يعيشون في مدينة وودبرن القريبة.

ودافع وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون الأحد عن أداء الوزارة مؤكدا أنه "راض تماما عن تصديها" للوضع. وقال "جئنا لنساعد بقوة وسنزيد العاملين بشكل كبير"، متعهدا بنشر خمسة آلاف جندي على الأرض في الأيام المقبلة.

وواجهت استراليا في السنوات الأخيرة أضرارا جسيمة بسبب تغير المناخ، من موجات جفاف إلى حرائق غابات وفيضانات تتكرر أكثر فأكثر وبكثافة أكبر.

هذا المحتوى من

AFP
استراليا فيضانات المدن الأسترالية ولاية كوينزلاند

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