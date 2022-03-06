ماريوبول تقوم بمحاولة ثانية لإجلاء المدنيين

موسكو - (د ب أ):

سيتم القيام بمحاولة جديدة لوقف مؤقت لإطلاق النار، اليوم الأحد، في مدينة "ماريوبول" الأوكرانية، للسماح للمدنيين، بالمغادرة، عبر ممر إنساني.

وقال مسؤول الإدارة الإقليمية، بافلو كيريلينكو إن وقف إطلاق النار سيستمر من الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، إلى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، مع بدء عمليات الإجلاء المنظمة، في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وكان حوالي 440 ألف شخص يقيمون في المدينة الساحلية الاستراتيجية، المطلة على بحر "آزوف"، قبل الغزو الروسي.

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة "ماريوبول"، أمس السبت، بعد بضع ساعات، مع تبادل الجانبين الأوكراني والروسي اللوم في القصف بالمدفعية.

ولم يتضح عدد المدنيين، الذين تمكنوا من الفرار، عندما توقف القتال. وتم إعداد حافلات، لنقل المواطنين، خارج المدينة المحاصرة.

وذكر انفصاليون موالون لروسيا، في منطقة "دونيتسك" ومسؤولون أوكرانيون محليون أنهم سيحاولون مجددا إخراج المواطنين من البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأضافوا أن الصليب الأحمر يدعم عملية الإجلاء.