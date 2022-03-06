الحرب في يومها الـ11.. أوكرانيا تستفيق مجددًا على صافرات الإنذار

(بي بي سي):

أوكرانيا في اليوم الحادي عشر من الحرب تستفيق مجددا على صفارات الإنذار.

بدأت الغارات الجوية على وسط مدينة بولتافا التي تقع بين كييف وخاركيف. وتقول روسيا إنها دمرت قاعدة جوية عسكرية في مطار ستاروكوستانتينوف، في أوكرانيا وأخرجته عن الخدمة، لكن لم تصدر بعد تأكيدات من الجانب الأوكراني.

وتواصل روسيا قصفها لمدينة ماريوبول الاستراتيجية الجنوبية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن وقف إطلاق النار لم يصمد أمس وتعطل خروج المدنيين من المنطقة.

لكن بعض المصادر في بلدية ماريوبول الأوكرانية أكدت أنها ستحاول إجلاء مدنيين اعتبارا من الساعة الـ10 من صباح اليوم.

وأكد المسؤولون في أوكرانيا أن الوضع في ماريوبول ومنطقة سومي على حافة "كارثة إنسانية". إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والماء في مدينتين في منطقة سومي.

ولم يتوقع الجانب الأوكراني نجاح إجلاء مدنيين، اليوم الأحد، رغم تأكيدات روسية بوجود ممرات آمنة.

وقالت القوات الروسية إنها ستفتح الممرات الإنسانية لعبور المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم الأحد صباحا، لكنها طلبت من الجانب الأوكراني رفع الحظرعن خروج المدنيين.

وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بتعطيل خروج المدنيين. لكن الصورة الحقيقية هي - فيما يبدو - أن طريق ماريوبول، ليست آمنة والطرق التي تسلكها الحافلات تتعرض بين الحين والآخر إلى إطلاق نار.

أما عمليات إجلاء المدنيين من فولنوفاخا فهي متواصله لكن بوتيرة بطيئة، إذ تتم في ظل إطلاق نار وظروف خطرة.

ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي مجددا الحلفاء الغربيين إلى إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت.